Враг беспощадно бьет по Харькову и Николаевской области: как прошла ночь в регионах

В ночь на 29 июня россияне обстреливали Харьков из РСЗО, под вражеским огнем оказались исключительно гражданские объекты. В Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку – есть погибшие и раненые.

О том, как прошли сутки в регионах, рассказали в Офисе Президента. Информацию передали военные гражданские администрации.

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Враг обстреливал приграничье Сумской области

В течение суток враг активно гнал по приграничной Сумской области. Больше всего пострадала Краснопольская община: туда россияне выпустили 20 ракет "воздух-земля". Также армия агрессора не прекращала артобстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, использовала и пулеметы, гранатометы, минометы.

На Великописаревское общество беспилотники сбрасывали взрывчатку. Погибли 2 человека, еще 3 – получили ранения.

По Криворожскому району россияне стреляли из артиллерии

Криворожский район враг обстреливал из артиллерии – пострадали 2 общины. К счастью, пострадавших нет.

На утро спасатели обнаружили тела 2 погибших в Днепре – после ракетного удара по СТО. Спасательная операция завершена.

Харьков обстреляли из РСЗО

Российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. В Шевченковском районе в результате взрыва возникло разрушение в доме. Пожара не было. Пострадавшая женщина госпитализирована. А в Слободском районе горел производственный цех, его до сих пор продолжают тушить, однако уже локализовали.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. В результате обстрела Циркунов погибли 2 человека, один - ранен.

Актуально Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ

Наиболее напряженная ситуация – в Лисичанске

В Луганской области наиболее напряженная ситуация – в Лисичанске. Российская армия наступает по направлению Волчоярка – Верхнекаменка. Главное цель агрессора сейчас окружить Лисичанск.

Враг также атаковал в направлении Спорного – это на самой административной границе Луганщины и Донбасса. Однако оккупантов заставили отойти ВСУ.

В Донецкой области – танки, артиллерия, "Ураганы" и "Грады"

В Донецкой области враг использует весь арсенал вооружения: стрелковое оружие, танки, артиллерию, минометы, РСЗО "Ураган", "Град" по всей линии фронта. Под обстрелы попали Славянск, Бахмут, Новоукраинка, Парасковеевка и Александро-Калиново. Один гражданский погиб, еще 8 – пострадали. Сейчас область без газа, а также частично без воды и электричества.

В Николаеве ракетой ударили по многоэтажке

С трагедии началось утро в Николаеве. Ракетой россияне ударили по многоэтажке. По состоянию на 8:20 утра известно о 3 погибших и 5 раненых. Под обстрелы попали и несколько общин области.

В Херсонской области враги похищают людей

Очень сложная ситуация – в Херсонской области, особенно это касается районов у границы с соседними областями. Во многих деревнях люди рассказывают о ротации русской армии. Оккупанты хотят поселиться в домах местных жителей, которые выехали с оккупированной территории. Войска агрессора продолжают похищать людей.

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Где ночь прошла относительно спокойно:

в Волынской,

Закарпатской,

Ровненской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Запорожский,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Кировоградской,

Черкасской,

Одесской,

Полтавской,

Черниговской,

Житомирской,

Киевской областях.

Смотрите в видео: больше о ситуации на фронте из сводки Генштаба