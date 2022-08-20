Спутники Maxar сделали новые фото ЗАЭС: есть ли там повреждения, о которых говорил путин

Новые спутниковые снимки Maxar Technologies свидетельствуют, что признаков "системных обстрелов" ЗАЭС нет. Именно такие абсурдные обвинения ВСУ озвучил президент россии владимир путин.

путин заявил об этом во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это был первый его звонок кремлевскому диктатору после 2-месячной паузы.

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Maxar опубликовали новые спутниковые снимки ЗАЭС

Спутниковые снимки Maxar Technologies Запорожской АЭС свидетельствуют, что никаких "системных обстрелов" там не было. Это противоречит заявлениям путина, которые он сделал 19 августа.

По словам российского президента, украинские военные якобы "наносили повторные удары" по станции. Обратите внимание, что оккупанты уже довольно долго обвиняют ВСУ в атаках по ЗАЭС.

На самом же деле они используют крупнейшую в Европе атомную станцию в качестве ядерного щита. Ведь осознают, что украинцы не нанесут ответный удар.



Maxar Technologies сделали новые спутниковые снимки ЗАЭС / Фото Maxar Technologies

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Последние спутниковые снимки от Maxar сделали утром 19 августа. На них отчетливо виден комплекс атомной электростанции, расположенный в Энергодаре.

Фото свидетельствуют, повреждения или разрушения на территории ЗАЭС практически не изменились с тех пор, как 19 июля произошел удар примерно в 300 метрах от одного из ядерных реакторов.



Следов "системных обстрелов" ЗАЭС нет / Фото Maxar Technologies

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