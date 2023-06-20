Это очень важно, потому что линия фронта начинает отодвигаться. Пока речь не идет о том, что гражданские возвращаются, ведь ситуация без опасности не позволяет. Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

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В определенный момент будет излом

Но становятся безопаснее те населенные пункты, которые раньше были на линии столкновения. Туда люди могут возвращаться, отчасти это уже происходит. Территория области освобождается. Некоторые населенные пункты можно восстанавливать, оказывать людям помощь более безопасно. Отдвижение линии фронта обеспечивает безопасность для тыловой территории Запорожской области.

Мы уверены, что на каком-то этапе у оккупантов будет психологический излом. Вчера это были пятихатки, и было ощутимо, насколько это усилило панические настроения у врага. Когда наши Вооруженные Силы дойдут до Васильевки или Токмака в направлении Роботино, возможно, мы увидим "жесты доброй воли",

– отметил Ашурбеков.

Тогда будет переход количественных усилий ВСУ в качественные результаты, когда оккупанты будут отходить к своим более знаковым населенным пунктам. Речь идет о Мелитополе, Бердянске и других. Эти города противник с зимы в прошлом году готовит к обороне.

"В своем сознании они понимают, что будут обороняться гораздо глубже в тылу", – отметил депутат.

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