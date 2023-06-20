Це дуже важливо, тому що лінія фронту починає відсуватися. Поки не йдеться про те, що цивільні повертаються, адже безпекова ситуація не дозволяє. Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

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У певний момент буде злам

Але стають більш безпечними ті населені пункти, які раніше були на лінії зіткнення. Туди люди можуть повертатися, частково це вже відбувається. Територія області звільняється. Деякі населені пункти можна відновлювати, надавати людям допомогу більш безпечно. Відсування лінії фронту забезпечує безпеку саме для тилової території Запорізької області.

Ми впевнені, що на якомусь етапі в окупантів буде психологічний злам. Вчора це були П'ятихатки, і було відчутно, наскільки це посилило панічні настрої у ворога. Коли наші Збройні Сили дійдуть до Василівки або до Токмака у напрямку Роботиного, можливо, ми побачимо "жести доброї волі",

– відзначив Ашурбеков.

Тоді буде перехід кількісних зусиль ЗСУ у якісні результати, коли окупанти будуть відходити до своїх більш знакових населених пунктів. Йдеться про Мелітополь, Бердянськ та інші. Ці міста противник із зими минулого року готує до оборони.

"У своїй свідомості вони розуміють, що оборонятимуться набагато глибше в тилу", – зазначив депутат.

Що відомо про звільнення П'ятихаток: коротко