Оккупанты "получают на орехи" от ВСУ: под Энергодаром уничтожили три огневых позиции россиян

На днях украинские военные изрядно "потрепали" оккупантов на временно оккупированном Запорожье. Удалось уничтожить ценную технику россиян.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, ВСУ удалось уничтожить вражескую пусковую установку С-300 под Бердянском.

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Хорошо насыпали под Бердянском и Энергодаром

Как рассказал корреспондент, за минувшие сутки Вооруженным Силам Украины удалось разгромить колонну оккупантов под Бердянском. Также точные попадания были и под Токмаком.

Есть неподтвержденная информация от никопольцев об ударах по оккупантам под Энергодаром. Там удалось уничтожить три огневых позиции врага, установки РСЗО "Град", "Ураган", гаубицу Д-30 и две машины с боекомплектом.

Оккупанты стреляют не из самого Энергодара, а выезжают в окрестные села, чтобы сделать залпы. Минувшим вечером они около 22:00 ударили в сторону Никополя. Около полуночи ВСУ ответили. Впоследствии оккупанты снова попали в одну из общин под Никополем. Там десятки разрушенных домов и перебитое электричество и газ,

– отметил корреспондент.

Кроме того, подтверждена информация, что под Мелитополем удалось накрыть штаб российских оккупантов. Они разместили его в церкви недалеко от города.

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Добавим, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 9 ноября захватчики потеряли 77 950 живой силы. А за прошедшие сутки еще 780 оккупантов поехали на "концерт к Кобзону".

Также уже удалось уничтожить 2 801 вражеский танк, 5 666 боевых бронированных машин, 1 802 артиллерийские системы, 393 единицы реактивных систем залпового огня, 205 средств ПВО, 278 самолетов и 260 вертолетов. Больше статистики смотрите по ссылке.