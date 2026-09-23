Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, Россия буквально атакует все, до чего может дотянуться.

Что известно об ударах по Запорожью?

Как подчеркнул корреспондент, вечером 23 сентября Россия нанесла удар по торговому центру "Амстор" в спальном микрорайоне. Там возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Это демонстративные удары по гражданским объектам.

При этом 21 сентября россияне нанесли удар по историческому корпусу Запорожского национального университета в центре города. Это самое старое здание университета, построенное еще в 1902 году.

Ударяют и по частному сектору, и по учебным заведениям. Попали еще и в небольшой ресторанчик в исторической части города. Вот такие объекты подвергаются атаке,

– отметил корреспондент.

На данный момент известно, что за последние сутки в результате атак один человек погиб, еще трое получили ранения.