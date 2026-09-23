Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, Росія буквально атакує усе, до чого може дотягнути.

Що відомо про удари по Запоріжжю?

Як наголосив кореспондент, ввечері 23 вересня Росія вдарила по торговому центру "Амстор" у спальному мікрорайоні. Там виникла пожежа на площі більш ніж 10 тисяч квадратних метрів. Це демонстративні удари по цивільних.

При цьому 21 вересня росіяни вдарили по історичному корпусу Запорізького національного університету в центрі міста. Це найстаріша будівля університету, яку звели ще в 1902 році.

Б'ють і по приватному сектору, і по навчальних закладах. Поцілили ще й у невеличкий ресторанчик в історичній частині міста. Ось такі об'єкти атакують,

– зазначив кореспондент.

Наразі відомо, що за останню добу внаслідок атак одна людина загинула, ще троє – зазнали поранень.