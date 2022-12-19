Зеленский объяснил, какова вероятность взрыва на Запорожской АЭС

На территории оккупированной Запорожской АЭС продолжают находиться около полутысячи российских военных. И именно от них зависит, есть ли угроза взрыва.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам.

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Он предупредил, что оккупанты имеют взрывчатку и оружие.

Там 500 боевиков, у них взрывчатка, все они вооружены, они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей внутри. Я считаю, зависит все от этих 500 боевиков,

– подчеркнул Зеленский.

Российские войска захватили ЗАЭС и разместили на территории станции военную технику и боеприпасы еще 4 марта. Они постоянно оказывают давление на персонал станции. Это подтвердил и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявивший, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.

Ранее президент Франции заявил, что существует соглашение о выводе русских войск с территории Запорожской атомной электростанции. Макрон также сказал, какой период будет иметь в этом отношении "решающее значение".

Какая ситуация на Запорожской АЭС