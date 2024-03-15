Дело в том, что за каждым прилетом в Украине стоит конкретное лицо. Это 24 Каналу отметил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Это не проверка по квартирам. Это идентификация населения, которое проживает сегодня в городе Запорожье. За любым прилетом в нашем государстве стоит конкретное лицо, которое находится непосредственно в этом городе, кто подтверждает прилет, выдает информацию", – объяснил он.

Идентификация населения

Иван Федоров отметил, что для того, чтобы идентифицировать всех жителей, которые сегодня проживают на территории Запорожья и области, нужно провести идентификацию. Это стандартная работа, которую проводят из-за требований времени.

Кроме того, сегодня есть огромная миграция, особенно на территории самого Запорожья. Только временных переселенцев зарегистрировано более 200 тысяч человек.

Именно для этого с Национальной полицией, нашими органами самоуправления мы проводим эту работу по идентификации населения, чтобы понимать, кто конкретно сегодня проживает, в какой квартире, в каком доме, кто приезжает в гостиницы, заселяется в общежития,

– подчеркнул чиновник.

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