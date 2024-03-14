Под давлением украинцы вынуждены ставить отметки, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"К сожалению, враг обходит каждую квартиру, каждый дом, заставляя наших жителей, якобы отдавать свои голоса. Они хотят заставить наших жителей поверить, что вообще там возможны какие-то "выборы" и что-то там вообще происходит", – объяснил чиновник.

Украинцы вынуждены ставить отметки

Иван Федоров подчеркнул, что под давлением украинцы ставят отметки, когда к ним приходят оккупанты или коллаборационисты. Однако это однозначно не соответствует реальным настроениям среди наших граждан, которые оказались в оккупации.

Если враг приходит и заставляет ставить какие-то отметки, то их надо ставить только для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Точно это не означает, что кто-то предал. Это означает то, что враг пытается заставить наших жителей смириться с оккупацией, но этого точно не произойдет,

– отметил он.

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