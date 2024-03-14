Під тиском українці змушені ставити відмітки, щоб зберегти своє життя. Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"На жаль, ворог обходить кожну квартиру, кожен будинок, змушуючи наших мешканців, начебто віддавати свої голоси. Вони хочуть змусити наших мешканців повірити, що взагалі там можливі якісь "вибори" і щось там взагалі відбувається", – пояснив посадовець.

Українці змушені ставити відмітки

Іван Федоров підкреслив, що під тиском українці ставлять відмітки, коли до них приходять окупанти або колаборанти. Однак це однозначно не відповідає реальним настроям серед наших громадян, які опинились в окупації.

Якщо ворог приходить і змушує ставити якісь відмітки, то їх треба ставити лише для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Точно це не означає, що хтось зрадив. Це означає те, що ворог намагається змусити наших мешканців змиритися з окупацією, але цього точно не станеться,

– зазначив він.

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