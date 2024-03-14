Під тиском українці змушені ставити відмітки, щоб зберегти своє життя. Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
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"На жаль, ворог обходить кожну квартиру, кожен будинок, змушуючи наших мешканців, начебто віддавати свої голоси. Вони хочуть змусити наших мешканців повірити, що взагалі там можливі якісь "вибори" і щось там взагалі відбувається", – пояснив посадовець.
Українці змушені ставити відмітки
Іван Федоров підкреслив, що під тиском українці ставлять відмітки, коли до них приходять окупанти або колаборанти. Однак це однозначно не відповідає реальним настроям серед наших громадян, які опинились в окупації.
Якщо ворог приходить і змушує ставити якісь відмітки, то їх треба ставити лише для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Точно це не означає, що хтось зрадив. Це означає те, що ворог намагається змусити наших мешканців змиритися з окупацією, але цього точно не станеться,
– зазначив він.
"Вибори" на окупованих територіях: останнє
- Напередодні так званих "виборів" президента Росії загарбники посилили репресії проти місцевих жителів на окупованій частині Запорізької області. Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповідав, що окупанти проводять обходи по квартирах. Якщо виявляють такі месенджери, як WhatsApp або Signal, починають ретельніше обшукувати українців, що іноді закінчується арештом. Також так звані "вибори" росіяни використовують, щоб ідентифікувати людей, які проти окупаційного режиму та зберігають проукраїнські настрої.
- Також окупанти вирішили збільшити агітацію за чинного диктатора Владіміра Путіна на тимчасово окупованих територіях України. Однак такі "заохочення" викликають обурення у місцевих мешканців. У мережі оприлюднили відео того, як один із місцевих спалює подібні "заклики" до обрання глави країни-агресорки. На кадрах видно "пошкоджене" обличчя Путіна.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що у тимчасово окупованому місті проводиться "голосування на вулиці", яке супроводжують "виборчі загони" разом з військовими. Ходять по дворах та по квартирах зазвичай двоє окупантів з урнами, а з ними автоматник. Кого цей "виборчий загін" спіймає, той і проголосує. Проте жодних списків виборців немає.