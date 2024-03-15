Річ у тім, що за кожним прильотом в Україні стоїть конкретна особа. Це 24 Каналу зауважив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також 94% нібито "за" Путіна: як відбувається "голосування" на окупованих територіях

"Це не перевірка по квартирах. Це ідентифікація населення, яке проживає сьогодні у місті Запоріжжя. За будь-яким прильотом у нашій державі стоїть конкретна особа, яка перебуває безпосередньо у цьому місті, хто підтверджує прильот, видає інформацію", – пояснив він.

Ідентифікація населення

Іван Федоров зазначив, що для того, аби ідентифікувати усіх мешканців, які сьогодні проживають на території Запоріжжя та області, потрібно провести ідентифікацію. Це стандартна робота, яку проводять через вимоги часу.

Крім того, сьогодні є величезна міграція, особливо на території самого Запоріжжя. Лише тимчасових переселенців зареєстровано понад 200 тисяч осіб.

Саме для цього з Національною поліцією, нашими органами самоврядування ми проводимо цю роботу з ідентифікації населення, щоб розуміти, хто конкретно сьогодні проживає, в якій квартирі, в якому будинку, хто приїжджає у готелі, заселяється у гуртожитки,

– наголосив посадовець.

Запорізька область: останні новини