В частности, на юге враг засел в глухой обороне и проводит контратакующие действия, чтобы сбить активность наступающих групп. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
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Боевая ситуация на Запорожье
По словам Лышенко, активные боевые действия продолжаются возле села Копани, в направлении Роботиного. Это важная цель для того, чтобы ВСУ проще было дальше продвигаться.
"Идет движение в направлении села Нестоянка для того, чтобы срезать это выступление для российских военных, сомкнуть силы и продвигаться активнее на юг в сторону Васильевки", – добавил он.
Ситуация на фронте: смотреть видео
Кроме этого, важными объектами являются села Жеребянки и Луговое. Возле первого построены большие укрепления и взять его достаточно сложно. Но украинские силы обороны работают.
Ситуация в Запорожье / Карта от Deep State
Также важен район Каменского, где проходит линия разграничения.
"Если ВСУ выйдут на Каменские высоты, затем на следующую высоту, то будет доступ непосредственно к Васильевке. Там и Токмак недалеко, и другие населенные пункты. Это уже будет стратегическим преимуществом. Именно в этом направлении развиваются боевые действия и идет активность", – отметил Сергей Лышенко.
Ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 16 августа в Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного. В результате обстрелов пострадали 25 населенных пунктов.
- Потерпели авиационные удары и населенные пункты на Херсонском направлении. Враг ударил в районах Николаевки и Садового Херсонской области.
- ВСУ освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой области. Бойцы его окружали еще на прошлой неделе. По словам Анны Маляр, украинские защитники закрепляются на рубежах.
- По состоянию на 16 августа оккупанты потеряли еще 650 единиц личного состава. Общие потери составляют 255 570 человек. Эта цифра может быть корректирована.