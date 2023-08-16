В частности, на юге враг засел в глухой обороне и проводит контратакующие действия, чтобы сбить активность наступающих групп. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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Боевая ситуация на Запорожье

По словам Лышенко, активные боевые действия продолжаются возле села Копани, в направлении Роботиного. Это важная цель для того, чтобы ВСУ проще было дальше продвигаться.

"Идет движение в направлении села Нестоянка для того, чтобы срезать это выступление для российских военных, сомкнуть силы и продвигаться активнее на юг в сторону Васильевки", – добавил он.

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Кроме этого, важными объектами являются села Жеребянки и Луговое. Возле первого построены большие укрепления и взять его достаточно сложно. Но украинские силы обороны работают.

Ситуация в Запорожье / Карта от Deep State

Также важен район Каменского, где проходит линия разграничения.

"Если ВСУ выйдут на Каменские высоты, затем на следующую высоту, то будет доступ непосредственно к Васильевке. Там и Токмак недалеко, и другие населенные пункты. Это уже будет стратегическим преимуществом. Именно в этом направлении развиваются боевые действия и идет активность", – отметил Сергей Лышенко.

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