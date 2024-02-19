На прошлой неделе нас предупреждали о том, что здесь россияне сформировали новый большой ударный кулак. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, насколько сейчас сложная ситуация на Запорожском направлении.

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Масштабно не продвинутся

Россиян пытаются давить с флангов на наш Работинский выступ. Этот плацдарм был создан во время наступления в 2023 году для дальнейшего продвижения. Однако, если дальше не продолжать наступательных действий, то такие вклинения однозначно подвергаются ударам противника, ведь преимущественно фланги неукреплены.

Именно так украинские военные в прошлом году срезали так называемый Времовский выступ россиян, выровняв фронт. То же самое сейчас пытаются выполнить россияне.

Эти движения в принципе понятны и логичны. Россияне будут пытаться однозначно срезать это выступление, если мы не начнем двигаться дальше, но без авиации нет смысла этого делать,

– сказал Свитан.

По его словам, ближайшие полтора – два месяца россияне будут осуществлять наступательные действия на Запорожском направлении. Однако из-за большого плеча поставки военной амуниции, масштабных наступательных действий у врага там не получится.

"Там масштабно не продвинешься, но точечные и некоторые наступательные операции они точно будут проводить", – отметил военный эксперт.

Где и какие силы сосредоточил враг

Сейчас в районе Мариуполя и Волновахи россияне собрали группировку примерно 30 – 40 тысяч солдат. Эта группировка может пойти, в том числе и на Работино.

Впрочем, как отметил Свитан, одна из первых задач российской группировки в районе Мариуполя – давление на Угледар, но в любой момент оккупанты могут его перенаправить. К тому же началось увеличение количества российских войск в районе Крыма, а оттуда они тоже могут выходить и на Работино, и на левый берег Днепра, в зависимости от задачи.

"Теоретически возможности конечно есть, хотя исходя из практики и возможности перемещения на дальние рубежи, сложно будет организовать серьезные наступательные действия", – подытожил военный эксперт.

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