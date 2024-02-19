Минулого тижня нас попереджали про те, що тут росіяни сформували новий великий ударний кулак. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, наскільки нині складна ситуація на Запорізькому напрямку.

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Масштабно не просунуться

Росіян намагаються тиснути з флангів на наш Роботинський виступ. Цей плацдарм був створений під час наступу у 2023 році для подальшого просування. Однак, якщо далі не продовжувати наступальних дій, то такі вклинення однозначно зазнають ударів супротивника, адже переважно фланги неукріплені.

Саме так українські військові минулого року зрізали так званий Времівський виступ росіян, вирівнявши фронт. Те саме зараз намагаються виконати росіяни.

Ці рухи в принципі зрозумілі та логічні. Росіяни намагатимуться однозначно зрізати цей виступ, якщо ми не почнемо рухатися далі, але без авіації немає сенсу цього робити,

– мовив Світан.

За його словами, найближчі півтора – два місяці росіяни здійснюватимуть наступальні дії на Запорізькому напрямку. Однак через велике плече постачання військової амуніції, масштабних наступальних дій у ворога там не вийде.

"Там масштабно не просунешся, але точкові та деякі наступальні операції вони точно проводитимуть", – зауважив військовий експерт.

Де та які сили зосередив ворог

Зараз у районі Маріуполя та Волновахи росіяни зібрали угруповання приблизно 30 – 40 тисяч солдатів. Це угруповання може піти, зокрема й на Роботине.

Втім, як наголосив Світан, одне з перших завдань російського угруповання в районі Маріуполя – тиск на Вугледар, але в будь-який момент окупанти можуть його перенаправити. До того ж почалося збільшення кількості російських військ у районі Криму, а звідти вони теж можуть виходити й на Роботине, й на лівий берег Дніпра, залежно від завдання.

"Теоретично можливості звичайно є, хоча виходячи з практики та можливості переміщення на далекі рубежі, складно буде організувати серйозні наступальні дії", – підсумував військовий експерт.

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