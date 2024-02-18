Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що ворог гатив по Запорізькому району та територіям, які неподалік лінії фронту. Вона додала, що за даними Генштабу, противник 13 разів намагався відбити позиції українських військових в районі Роботиного.

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"Тому значно посилилися ці обстріли. Ситуація дуже й дуже складна", – наголосила Сисоєва.

Люди продовжують жити біля лінії фронту. Там немає світла та опалення. Цивільні виживають завдяки допомозі, яку їм привозять. Так, наприклад, в Оріхів та Гуляйполе привозять воду та засоби для опалення.

Ворог гатить з усього

Загарбники стягують дуже багато живої сили та гатять з усього, з чого лише можуть. Мовиться, зокрема, про РСЗВ, БпЛА та артилерію.

Ситуація на фронтах дуже складна. Військові кажуть, що вона буде ускладнюватись, але ми сподіваємось на те, що наші Збройні Сили дадуть гідну відсіч. Але, звичайно, що це буде дуже й дуже важко,

– зазначила депутатка Запорізької районної ради.

Обстріли Запорізької області: новини