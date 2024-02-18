Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что враг бил по Запорожскому району и территориям, которые недалеко от линии фронта. Она добавила, что по данным Генштаба, противник 13 раз пытался отбить позиции украинских военных в районе Работино.
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"Поэтому значительно усилились эти обстрелы. Ситуация очень и очень сложная", – подчеркнула Сысоева.
Люди продолжают жить у линии фронта. Там нет света и отопления. Гражданские выживают благодаря помощи, которую им привозят. Так, например, в Орехов и Гуляйполе привозят воду и средства для отопления.
Враг бьет со всего
Захватчики стягивают очень много живой силы и бьют со всего, с чего только могут. Говорится, в частности, об РСЗО, БПЛА и артиллерии.
Ситуация на фронтах очень сложная. Военные говорят, что она будет усложняться, но мы надеемся на то, что наши Вооруженные Силы дадут достойный отпор. Но, конечно, что это будет очень и очень трудно,
– отметила депутат Запорожского районного совета.
Обстрелы Запорожской области: новости
- Оккупанты 17 февраля во время спортивных соревнований во временно оккупированном Мелитополе демонстрировали детям гранатомет. Прозвучал взрыв. Как сообщили российские пропагандисты, от порезов стекла пострадали 6 человек. Среди них – 2 детей.
- Россия 15 февраля ударила по Запорожью ракетами. Враг в основном обстреливал промзону. Россияне попали в объект инфраструктуры. В результате обстрела повреждены гражданские дома. Известно о 6 раненых.
- Впоследствии стало известно, что одна пострадавшая женщина находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Еще трое – в тяжелом состоянии в больнице. Двум людям оказали помощь на месте, они отказались от госпитализации.