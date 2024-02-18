Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что враг бил по Запорожскому району и территориям, которые недалеко от линии фронта. Она добавила, что по данным Генштаба, противник 13 раз пытался отбить позиции украинских военных в районе Работино.

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"Поэтому значительно усилились эти обстрелы. Ситуация очень и очень сложная", – подчеркнула Сысоева.

Люди продолжают жить у линии фронта. Там нет света и отопления. Гражданские выживают благодаря помощи, которую им привозят. Так, например, в Орехов и Гуляйполе привозят воду и средства для отопления.

Враг бьет со всего

Захватчики стягивают очень много живой силы и бьют со всего, с чего только могут. Говорится, в частности, об РСЗО, БПЛА и артиллерии.

Ситуация на фронтах очень сложная. Военные говорят, что она будет усложняться, но мы надеемся на то, что наши Вооруженные Силы дадут достойный отпор. Но, конечно, что это будет очень и очень трудно,

– отметила депутат Запорожского районного совета.

Обстрелы Запорожской области: новости