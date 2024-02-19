Якщо раніше в області фіксували вдень від 100 до 130 обстрілів території, то протягом останніх днів кількість ударів збільшилася до щонайменше 400. Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Окупанти збільшили кількість атак по Запоріжжю

Як повідомив Федоров, за останню добу російські загарбники здійснили близько 408 обстрілів безпосередньо по території Запорізької області. За його словами, наразі окупанти активізувалися здебільшого на двох ділянках.

Так, дійсно, особлива інтенсивність ворога є в районі Роботиного та Вербового. Ворог посилено намагається атакувати позиції Збройних Сил України. Втім, українські захисники чітко реагують на усі атаки ворога,

– розповів глава Запорізької ОВА.

Він додав, що станом на зараз головною метою та пріоритетом у роботі є допомога українським захисникам.

Втім, за словами Федорова, на територіях, які наближені до лінії бойових дій, досі перебувають цивільні українці. Мовиться, що це близько 600 сімей.

Зокрема, більш ніж три тисячі мешканців проживає наразі у безпосередній близькості до лінії фронту.

На жаль, дуже мало мешканців бажає евакуйовуватися, хоча чітко розуміють загрозу та те, наскільки небезпечно там знаходитись. Однак сьогодні ми активно пропонуємо нашим мешканцям евакуацію,

– запевнив посадовець.

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