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      Ситуация на Донбассе: где стреляли боевики

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      На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим тишины / Минобороны

      В течение суток 10 февраля пророссийские боевики не прекращали нарушать режим тишины – 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из гранатометов различных систем.

      Враг также стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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      Где стреляли пророссийские боевики

      • вблизи Красногоровки;
      • Павлополя;
      • Орехово;
      • Хутора Вольного;
      • Новолуганского.

      Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитника не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,
      – говорится в сообщении.

      Важно! С начала 2020 году Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      донбас
      Карта оккупированных районов Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил
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