Ситуация на Донбассе: где стреляли боевики
В течение суток 10 февраля пророссийские боевики не прекращали нарушать режим тишины – 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из гранатометов различных систем.
Враг также стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.
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Где стреляли пророссийские боевики
- вблизи Красногоровки;
- Павлополя;
- Орехово;
- Хутора Вольного;
- Новолуганского.
Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитника не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,
– говорится в сообщении.
Важно! С начала 2020 году Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных районов Донбасса / Инфографика 24 канала