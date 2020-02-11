Ситуация на Донбассе: где стреляли боевики

В течение суток 10 февраля пророссийские боевики не прекращали нарушать режим тишины – 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из гранатометов различных систем.

Враг также стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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Где стреляли пророссийские боевики

вблизи Красногоровки;

Павлополя;

Орехово;

Хутора Вольного;

Новолуганского.

Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитника не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,

– говорится в сообщении.

Важно! С начала 2020 году Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных районов Донбасса / Инфографика 24 канала