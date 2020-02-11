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      Ситуація на Донбасі: де стріляли бойовики

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      На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим тиші / Міноборони

      Впродовж доби 10 лютого проросійські бойовики не припиняли порушувати режим тиші – 5 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із гранатометів різних систем.

      Ворог також стріляв із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

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      Де стріляли проросійські бойовики

      • поблизу Красногорівки;
      • Павлополя;
      • Оріхового;
      • Хутора Вільного;
      • Новолуганського.

      Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли,
      – мовиться у повідомленні.

      Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      донбас
      Карта окупованих районів Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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