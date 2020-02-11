Ситуація на Донбасі: де стріляли бойовики
Впродовж доби 10 лютого проросійські бойовики не припиняли порушувати режим тиші – 5 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із гранатометів різних систем.
Ворог також стріляв із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.
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Де стріляли проросійські бойовики
- поблизу Красногорівки;
- Павлополя;
- Оріхового;
- Хутора Вільного;
- Новолуганського.
Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли,
– мовиться у повідомленні.
Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.