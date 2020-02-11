Ситуація на Донбасі: де стріляли бойовики

Впродовж доби 10 лютого проросійські бойовики не припиняли порушувати режим тиші – 5 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із гранатометів різних систем.

Ворог також стріляв із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

Дивіться також: Бойовики зганьбилися "рекламою" з австралійським хлопчиком – фото

Де стріляли проросійські бойовики

поблизу Красногорівки;

Павлополя;

Оріхового;

Хутора Вільного;

Новолуганського.

Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Карта окупованих районів Донбасу / Інфографіка 24 каналу