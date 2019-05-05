09:43
5 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Ситуация на Донбассе: ранен 1 украинский боец, убиты 2 пророссийских боевиков

      41 Читати новину українською
      Боевики на Донбассе вели огонь из запрещенного минскими соглашениями оружия
      Боевики на Донбассе вели огонь из запрещенного минскими соглашениями оружия / Иллюстративное фото

      Пророссийские боевики 4 мая 16 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. В результате 1 боец Операции Объединенных сил получил ранения. В то же время было ликвидировано 2 оккупантов и еще 2 – ранены.

      Для обстрелов российские оккупационные силы использовать запрещенные минскими соглашениями 120-ти и 82-миллиметровые минометы. Враг также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

      Читайте также: Что оккупанты Луганщины готовят ко Дню победы: фото

      Где пророссийские боевики вели обстрелы?

      Вблизи Авдеевки российские оккупационные силы били из 82-миллиметровых минометов;

      Возле Марьинки, Новомихайловки, Каменки и Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      Около Чермалыка – из станковых противотанковых гранатометов;

      Около Песков и Марьинки – из подствольных гранатометов;

      Возле Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      Возле Лебединского и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      Возле Зайцево – из 120-миллиметровых минометов;

      В районе Луганского – из 82-миллиметровых минометов;

      Возле Новоалександровки – из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов;

      Читайте также: Путин уже пошел в наступление, – эксперт об опасности российских паспортов на Донбассе

      Вблизи Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      С начала 5 мая пророссийские боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

      Возле Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      Возле Новоалександровки – из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      1040
      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      сегодня , 09:01 Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      Ольга Черненко 422
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 мая , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 мая , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 758
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      4 мая , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      18373
      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      4 мая , 13:04 Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      340
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как содержат заключенных: эксклюзивные фото из Лукьяновского СИЗО
       24 ноября 2015 , 15:46
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Kia вывела новые Ceed GT и ProCeed
       14 сентября 2018 , 12:49
      Экс-игрок Карпат попал в символическую сборную тура чемпионата Польши
       11 декабря 2018 , 17:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук