Ситуация на Донбассе: ранен 1 украинский боец, убиты 2 пророссийских боевиков

Пророссийские боевики 4 мая 16 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. В результате 1 боец Операции Объединенных сил получил ранения. В то же время было ликвидировано 2 оккупантов и еще 2 – ранены.

Для обстрелов российские оккупационные силы использовать запрещенные минскими соглашениями 120-ти и 82-миллиметровые минометы. Враг также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Где пророссийские боевики вели обстрелы?

Вблизи Авдеевки российские оккупационные силы били из 82-миллиметровых минометов;

Возле Марьинки, Новомихайловки, Каменки и Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Около Чермалыка – из станковых противотанковых гранатометов;

Около Песков и Марьинки – из подствольных гранатометов;

Возле Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Возле Лебединского и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Возле Зайцево – из 120-миллиметровых минометов;

В районе Луганского – из 82-миллиметровых минометов;

Возле Новоалександровки – из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов;

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Вблизи Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала 5 мая пророссийские боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

Возле Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Возле Новоалександровки – из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.