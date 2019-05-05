Ситуация на Донбассе: ранен 1 украинский боец, убиты 2 пророссийских боевиков
Пророссийские боевики 4 мая 16 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. В результате 1 боец Операции Объединенных сил получил ранения. В то же время было ликвидировано 2 оккупантов и еще 2 – ранены.
Для обстрелов российские оккупационные силы использовать запрещенные минскими соглашениями 120-ти и 82-миллиметровые минометы. Враг также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
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Где пророссийские боевики вели обстрелы?
Вблизи Авдеевки российские оккупационные силы били из 82-миллиметровых минометов;
Возле Марьинки, Новомихайловки, Каменки и Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Около Чермалыка – из станковых противотанковых гранатометов;
Около Песков и Марьинки – из подствольных гранатометов;
Возле Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Возле Лебединского и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Возле Зайцево – из 120-миллиметровых минометов;
В районе Луганского – из 82-миллиметровых минометов;
Возле Новоалександровки – из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов;
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Вблизи Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала 5 мая пророссийские боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил:
Возле Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Возле Новоалександровки – из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.