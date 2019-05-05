Ситуація на Донбасі: поранений 1 українських боєць, вбиті 2 проросійських бойовиків
Проросійські бойовики 4 травня 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Внаслідок цього 1 боєць Операції Об'єднаних сил отримав поранення. Водночас було ліквідовано 2 окупантів та ще 2 – поранено.
Для обстрілів російські окупаційні сили використати заборонені мінськими угодами 120-ти і 82-міліметрові міномети. Ворог також обстрілював українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.
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Де проросійські бойовики вели обстріли?
Поблизу Авдіївки російські окупаційні сили гатили з 82-міліметрових мінометів;
Біля Мар’їнки, Новомихайлівки, Кам’янки та Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Поблизу Чермалика – зі станкових протитанкових гранатометів;
Поблизу Пісків та Мар’їнки – з підствольних гранатометів;
Біля Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Біля Лебединського і Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Біля Зайцевого – зі 120-міліметрових мінометів;
У районі Луганського – з 82-міліметрових мінометів;
Біля Новоолександрівки – з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів;
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Поблизу Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Від початку 5 травня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:
Біля Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Біля Новоолександрівки – з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.