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      Ситуация с коронавирусом в Украине: в СНБО провели совещание – детали

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      Состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению нового коронавируса / Sky News

      Состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению нового коронавируса штамма 2019-nCoV. Мероприятие состоялось по поручению президента Владимира Зеленского и под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

      Как сообщает пресс-служба СНБО, участники совещания, в частности, оценили:

      • угрозы национальной безопасности в результате распространения коронавируса,
         
      • состояние организации противоэпидемической защиты населения Украины, включая граждан государства и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая.

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      Так, во время совещания Данилов отметил, что прежде всего следует усилить контроль над ситуацией. Говорится как о возможности распространения самого коронавируса, так и слаженной работе всех звеньев власти по этому вопросу.

      Среди приоритетных задач Данилов отметил организацию полного учета граждан Украины, находящихся на территории Китая, сбор информации о них и установлении контактов. По словам Данилова этим должны заниматься соответствующие органы, в первую очередь украинские диппредставительства.

      Поручения по итогам совещания:

      Минздрав должен постоянно и широко информировать общественность о ситуации с распространением нового коронавируса. Для этого ведомство должно предоставить соответствующие рекомендации о признаках инфекции, а также, как ее предупредить и вылечить. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должны усилить возможности колцентра, чтобы тот мог без проблем предоставлять и получать соответствующую оперативную информацию.

      Министерство финансов должно при необходимости предусмотреть дополнительные расходы. Говорится о деньгах, которые должны пойти в лечебные учреждения на необходимые медицинские препараты и оборудование.

      Посольство Украины в Китае должно обеспечить распространение рекомендаций относительно того, чтобы граждане Украины покинули территорию Китая. А Министерство иностранных дел – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

      Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

      Кроме Данилова, участие в совещании принимали:

      • министр внутренних дел Украины Арсен Аваков,
      • председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк,
      • председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,
      • глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов,
      • председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук,
      • представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,
      • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китае Сергей Камышев.

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      К слову, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса. В частности, в международном аэропорту "Борисполь" соответствующую проверку проходят все пассажиры прямых рейсов из Китая. Также он добавил, что специалисты санитарно-карантинного подразделения Минздрава укомплектованы необходимым оборудованием и уже работают на аэропорту.

      Коротко о коронавирусе:

      • По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умер 81 человек, количество инфицированных стремительно растет. В целом инфицированных в мире – более 2 тысяч человек.
      • В среднем – 9% инфицированных коронавируса умирает.
      • Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
      • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы из-за распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Поэтому специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.
      • Коронавирус, который вспыхнул в Китае, вышел за пределы страны. Болезнь добралась до Таиланда, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама, Франции, Малайзии, Австралии и США.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Инфекция Алексей Данилов СНБО
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