Ситуация с коронавирусом в Украине: в СНБО провели совещание – детали

Состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению нового коронавируса штамма 2019-nCoV. Мероприятие состоялось по поручению президента Владимира Зеленского и под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как сообщает пресс-служба СНБО, участники совещания, в частности, оценили:

угрозы национальной безопасности в результате распространения коронавируса,



в результате распространения коронавируса, состояние организации противоэпидемической защиты населения Украины, включая граждан государства и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая.

Важно! В Украине зафиксировали случай коронавируса – уточнено

Так, во время совещания Данилов отметил, что прежде всего следует усилить контроль над ситуацией. Говорится как о возможности распространения самого коронавируса, так и слаженной работе всех звеньев власти по этому вопросу.

Среди приоритетных задач Данилов отметил организацию полного учета граждан Украины, находящихся на территории Китая, сбор информации о них и установлении контактов. По словам Данилова этим должны заниматься соответствующие органы, в первую очередь украинские диппредставительства.

Поручения по итогам совещания:

– Минздрав должен постоянно и широко информировать общественность о ситуации с распространением нового коронавируса. Для этого ведомство должно предоставить соответствующие рекомендации о признаках инфекции, а также, как ее предупредить и вылечить. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должны усилить возможности колцентра, чтобы тот мог без проблем предоставлять и получать соответствующую оперативную информацию.

– Министерство финансов должно при необходимости предусмотреть дополнительные расходы. Говорится о деньгах, которые должны пойти в лечебные учреждения на необходимые медицинские препараты и оборудование.

– Посольство Украины в Китае должно обеспечить распространение рекомендаций относительно того, чтобы граждане Украины покинули территорию Китая. А Министерство иностранных дел – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Кроме Данилова, участие в совещании принимали:

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков,

председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк,

председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,

глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов,

председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук,

представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китае Сергей Камышев.

Советуем ознакомиться! Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив

К слову, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса. В частности, в международном аэропорту "Борисполь" соответствующую проверку проходят все пассажиры прямых рейсов из Китая. Также он добавил, что специалисты санитарно-карантинного подразделения Минздрава укомплектованы необходимым оборудованием и уже работают на аэропорту.

Коротко о коронавирусе: