Ситуация с коронавирусом в Украине: в СНБО провели совещание – детали
Состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению нового коронавируса штамма 2019-nCoV. Мероприятие состоялось по поручению президента Владимира Зеленского и под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.
Как сообщает пресс-служба СНБО, участники совещания, в частности, оценили:
- угрозы национальной безопасности в результате распространения коронавируса,
- состояние организации противоэпидемической защиты населения Украины, включая граждан государства и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая.
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Так, во время совещания Данилов отметил, что прежде всего следует усилить контроль над ситуацией. Говорится как о возможности распространения самого коронавируса, так и слаженной работе всех звеньев власти по этому вопросу.
Среди приоритетных задач Данилов отметил организацию полного учета граждан Украины, находящихся на территории Китая, сбор информации о них и установлении контактов. По словам Данилова этим должны заниматься соответствующие органы, в первую очередь украинские диппредставительства.
Поручения по итогам совещания:
– Минздрав должен постоянно и широко информировать общественность о ситуации с распространением нового коронавируса. Для этого ведомство должно предоставить соответствующие рекомендации о признаках инфекции, а также, как ее предупредить и вылечить. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должны усилить возможности колцентра, чтобы тот мог без проблем предоставлять и получать соответствующую оперативную информацию.
– Министерство финансов должно при необходимости предусмотреть дополнительные расходы. Говорится о деньгах, которые должны пойти в лечебные учреждения на необходимые медицинские препараты и оборудование.
– Посольство Украины в Китае должно обеспечить распространение рекомендаций относительно того, чтобы граждане Украины покинули территорию Китая. А Министерство иностранных дел – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.
Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.
Кроме Данилова, участие в совещании принимали:
- министр внутренних дел Украины Арсен Аваков,
- председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк,
- председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,
- глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов,
- председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук,
- представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китае Сергей Камышев.
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К слову, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса. В частности, в международном аэропорту "Борисполь" соответствующую проверку проходят все пассажиры прямых рейсов из Китая. Также он добавил, что специалисты санитарно-карантинного подразделения Минздрава укомплектованы необходимым оборудованием и уже работают на аэропорту.
Коротко о коронавирусе:
- По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умер 81 человек, количество инфицированных стремительно растет. В целом инфицированных в мире – более 2 тысяч человек.
- В среднем – 9% инфицированных коронавируса умирает.
- Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
- В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы из-за распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Поэтому специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.
- Коронавирус, который вспыхнул в Китае, вышел за пределы страны. Болезнь добралась до Таиланда, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама, Франции, Малайзии, Австралии и США.