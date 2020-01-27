Ситуація з коронавірусом в Україні: у РНБО провели нараду – деталі

Відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо розповсюдження нового коронавірусу штаму 2019-nCoV. Захід відбувся за дорученням президента Володимира Зеленського та під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Як повідомляє пресслужба РНБО, учасники наради, зокрема, оцінили:

загрози національній безпеці внаслідок поширення коронавірусу,

стан організації протиепідемічного захисту населення України, включно з громадянами держави та працівниками дипломатичних місій України, що перебувають на території Китаю.

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Так, під час наради Данілов наголосив, що передусім слід посилити контроль над ситуацією. Мовиться як про можливість поширення самого коронавірусу, так і злагоджену роботу усіх ланок влади з цього питання.

Серед пріоритетних завдань Данілов відзначив організацію повного обліку громадян України, що перебувають на території Китаю, збір інформації про них та встановлення контактів. За словами Данілова цим мають займатися відповідні органи, насамперед українські диппредставництва.

Доручення за підсумками наради:

– МОЗ має постійно та широко інформувати громадськість про ситуацію з поширенням нового коронавірусу. Для цього відомство повинно надати відповідні рекомендації про ознаки інфекції, а також, як її попередити та вилікувати. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я мають посилити можливості колцентру, аби той мін без проблем надавати та отримувати відповідну оперативну інформацію.

– Міністерство фінансів має за необхідності передбачити додаткові витрати. Мовиться про гроші, які мають піти у лікувальні установи на необхідні медичні препарати та обладнання.

– Посольство України в Китаї має забезпечити поширення рекомендацій щодо того, щоб громадяни України покинули територію Китаю. А Міністерство закордонних справ – рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом.

Також планують випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.

Окрім Данілова, участь у нараді брали:

міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков,

голова Державної міграційної служби Максим Соколюк,

голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко,

голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов,

голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук,

представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства закордонних справ, Міністерства фінансів, Міністерства культури, молоді та спорту, Міністерства освіти та науки, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китаї Сергій Камишев.

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До слова, напередодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд підсилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу. Зокрема, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" відповідну перевірку проходять всі пасажири прямих рейсів із Китаю. Також він додав, що фахівці санітарно-карантинного підрозділу МОЗ є укомплектованими необхідним обладнанням і вже працюють на летоавищі.

Коротко про коронавірус: