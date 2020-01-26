Спалах смертельного коронавірусу у Китаї: Гончарук доручив створити оперативний штаб при МОЗ

Кабінет Міністрів України вирішив посилити заходи безпеки для захисту українців від поширення смертельної пневмонії з Китаю. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" фахівці перевіряють на ймовірність зараження коронавірусом пасажирів прямих рейсів із Китаю.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, ситуація із розповсюдженням коронавірусу у світі є такою, що потребує особливої уваги.

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Уряд посилив контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання. Від сьогодні, від 26 січня, в аеропорту "Бориспіль" всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

За словами Гончарука, фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами і вже працюють в аеропорту.

Перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав до України, і тих, хто транзитом подорожує. Чому ми ввели такий скринінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу,

– пояснив Гончарук.

Також, прем'єр зазначив, що у неділю, 26 січня українські фахівці вже зустріли перший рейс із Китаю, на якому було 150 людей. Він також запевнив, що в Україні не зареєстровано жодного випадку на захворювання коронавірусом.

Окремо Гончарук запевнив, що усіх тварин, яких ввозять до України, також обов'язково оглядають ветеринарні служби.

Глава уряду також закликав українців отримувати усю достовірну інформацію лише на офіційних джерелах:

сайті МОЗу або інших представників оперативного штабу,

урядовому порталі,

офіційних ресурсах Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відзначимо, що сьогодні очільниця МОЗ Зоряна Скалецька на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповіла, що міністерство підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Раніше, в Україні розслідували 3 випадки з підозрою на враження коронавірусом. Зоряна Скалецька запевнила, що усі 3 випадки – були звичайним грипом.

Зауважимо, що новий вид коронавірусу, який вперше зафіксували у Китаї, вийшов за межі країни. Він спалахнув у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

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Який ризик інфікування коронавірусом?Ризик інфікування небезпечною недугою – середній. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. В Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем.