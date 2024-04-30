Контролювання Україною Нестриги гарантує периметр безпеки нашої країни. Тому росіяни намагаються атакувати українські сили, які закріпились на острові. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Як ворог міг використати острів

Росіяни вранці 30 квітня здійснили два штурми острова.

Проте обидва виявились невдалими спробами. Ворог, зазнавши втрат, був змушений відступити,

– наголосив Плетенчук.

Нестрига розташований біля населених пунктів Велетенське та Кізомис. Це останній острів перед гирлом річки і фактично на правобережній частині в цьому районі.

Для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів або ж імовірних ворожих виходів. Це й було зроблено, і звідти окупанти були вибиті,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Важливим завданням Сил оборони було зайняти острів, адже це дозволило запобігти заходженню на територію Нестриги російських диверсантів.

"Вони могли, наприклад, на човні закинути туди міномети та обстрілювати населений пункт. Або спробувати зайти в наш тил – ближче до українських позицій, проводити розвідку, завозити туди інші види зброї, зокрема, артилерію", – пояснив Дмитро Плетенчук.

Зверніть увагу! Нестрига – один з островів, які розташовані у долині та дельті річки Дніпро. Ворог робив спроби окупувати його ще восени 2023 року. На це звернули увагу та підтвердили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Що відомом про звільнення острова Нестриги