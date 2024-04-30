Контролирование Украиной Нестриги гарантирует периметр безопасности нашей страны. Поэтому россияне пытаются атаковать украинские силы, которые закрепились на острове. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Как враг мог использовать остров

Россияне утром 30 апреля осуществили два штурма острова.

Однако оба оказались неудачными попытками. Враг, понеся потери, был вынужден отступить,

– отметил Плетенчук.

Нестрига расположен возле населенных пунктов Велетенское и Кизомыс. Это последний остров перед устьем реки и фактически на правобережной части в этом районе.

Для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов или вероятных вражеских выходов. Это и было сделано, и оттуда оккупанты были выбиты,

– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Важной задачей Сил обороны было занять остров, ведь это позволило предотвратить заход на территорию Нестриги российских диверсантов.

"Они могли, например, на лодке забросить туда минометы и обстреливать населенный пункт. Или попытаться зайти в наш тыл – ближе к украинским позициям, проводить разведку, завозить туда другие виды оружия, в частности, артиллерию", – объяснил Дмитрий Плетенчук.

Обратите внимание! Нестрига – один из островов, которые расположены в долине и дельте реки Днепр. Враг делал попытки оккупировать его еще осенью 2023 года. На это обратили внимание и подтвердили аналитики американского Института изучения войны.

Что известно об освобождении острова Нестриги