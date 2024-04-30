Контролирование Украиной Нестриги гарантирует периметр безопасности нашей страны. Поэтому россияне пытаются атаковать украинские силы, которые закрепились на острове. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Как враг мог использовать остров
Россияне утром 30 апреля осуществили два штурма острова.
Однако оба оказались неудачными попытками. Враг, понеся потери, был вынужден отступить,
– отметил Плетенчук.
Нестрига расположен возле населенных пунктов Велетенское и Кизомыс. Это последний остров перед устьем реки и фактически на правобережной части в этом районе.
Для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов или вероятных вражеских выходов. Это и было сделано, и оттуда оккупанты были выбиты,
– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.
Важной задачей Сил обороны было занять остров, ведь это позволило предотвратить заход на территорию Нестриги российских диверсантов.
"Они могли, например, на лодке забросить туда минометы и обстреливать населенный пункт. Или попытаться зайти в наш тыл – ближе к украинским позициям, проводить разведку, завозить туда другие виды оружия, в частности, артиллерию", – объяснил Дмитрий Плетенчук.
Что известно об освобождении острова Нестриги
- Ранее Плетенчук отмечал, что возвращение острова под контроль Украины позволит существенно повысить качество наших контроверсионных мероприятий.
- По его мнению, "речь идет не о стратегии, а о порционных боях" – тактическом значении. Такие локации как остров Нестрига не позволят россиянам приближаться к украинским позициям.
- Он рассказал, что такие острова являются болотистыми. Несмотря на то, что на карте их трудно найти, они имеют большую площадь, чем населенные пункты, что расположены рядом.
- Кстати, Нестрига – один из многих островов в Херсонской области, информации о нем – мало. Местные жители называют эти острова "плавнями". Он входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский".