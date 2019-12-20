Оккупанты уменьшили обстрелы в День святого Николая

В течение суток 19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Российские оккупационные войска обстреляли наши позиции неподалеку населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Украины нет.

С начала этих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. К счастью, потерь с нашей стороны не было.

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Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

От начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2 608 человек;

другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;

санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;

получили повреждения – 2 251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Оккупированные территории Донбасса/ Карта 24 канала