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      Оккупанты уменьшили обстрелы в День святого Николая

      14 Читати новину українською
      Оккупанты уменьшили обстрелы 19 декабря / espreso.tv

      В течение суток 19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

      Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Обратите внимание: Сколько украинцев считают Россию агрессором: результаты соцопроса

      Российские оккупационные войска обстреляли наши позиции неподалеку населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Украины нет.

      С начала этих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. К счастью, потерь с нашей стороны не было.

      Важно: Обмен пленными: кто войдет в списки и когда состоится

      Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

      От начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

      • безвозвратные потери – 2 608 человек;
      • другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;
      • санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;
      • получили повреждения – 2 251 человек.

      Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

      окуповані території донбасуОккупированные территории Донбасса/ Карта 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска
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