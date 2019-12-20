Окупанти зменшили обстріли у День святого Миколая
Упродовж доби 19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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Російські окупаційні війська обстріляли наші позиції неподалік населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців України немає.
З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. На щастя, втрат з нашого боку не було.
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Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі
Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:
- безповоротні втрати – 2 608 осіб;
- інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
- санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
- ушкоджені – 2 251 особа.
Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.