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      Окупанти зменшили обстріли у День святого Миколая

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      Окупанти зменшили обстріли 19 грудня / espreso.tv

      Упродовж доби 19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      Російські окупаційні війська обстріляли наші позиції неподалік населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців України немає.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. На щастя, втрат з нашого боку не було.

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      Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

      Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

      • безповоротні втрати – 2 608 осіб;
      • інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
      • санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
      • ушкоджені – 2 251 особа.

      Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Проросійські бойовики Новини Донецька Новини Луганська
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