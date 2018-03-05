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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ситуация на фронте: репортаж с передовой

18:23, 5 марта 323 Читати новину українською

Террористы сорвали перемирия в первые часы его объявления, но сегодня воцарилась относительная тишина. Украинские армейцы в честность врага не верят и готовятся отражать атаки. Кроме того, тишину используют для оборудования фортификации.

Сейчас здесь, в пригороде оккупированной Горловки, установилось шаткое перемирие. Почему враг уменьшил интенсивность бойцы не знают — то ли традиционное многодневное затишье после Минска, или новая ротация в рядах боевиков, или даже недостаток боеприпасов.

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За минувшую ночь и вчерашний день обстрелов фактически не было, но перед этим они начали очень интенсивно обстреливать наши позиции. Работают прицельно, но не скажу, что очень эффективно,
— рассказал военнослужащий ВСУ "Борода".

Несмотря на ледяной ветер и близость террористов, каждую минуту тишины бойцы ВСУ используют с пользой.

Больше — смотрите в сюжете.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Донецка Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины АТО
Источник: 24 Канал
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