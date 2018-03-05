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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситуація на фронті: репортаж з передової

18:20, 5 березня 459 Читать новость на русском

Терористи зірвали перемир'я в перші ж години його оголошення, але сьогодні запанувала відносна тиша. Українські армійці у чесність ворога не вірять й готуються відбивати атаки. Окрім того, тишу використовують для обладнання фортифікації.

Зараз тут, у передмісті окупованої Горлівки, встановилось хитке перемир'я. Чому ворог зменшив інтенсивність бійці не знають - чи то традиційне кількаденне затишшя після Мінська, чи нова ротація в лавах бойовиків, чи навіть брак боєприпасів.

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За минулу ніч і вчорашній день обстрілів фактично не було, але перед цим вони почали дуже інтенсивно обстрілювати наші позиції. Працюють прицільно, але не скажу, що дуже ефективно,
– розповів військовослужбовець ЗСУ "Борода".

Попри крижаний вітер та близькість терористів, кожну хвилину тиші бійці ЗСУ використовують із користю.

Більше – дивіться в сюжеті.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Збройні Сили України АТО
Джерело: 24 Канал
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