Ситуацию в аэропорту Кабула хочет контролировать Турция, а Канада отказывается от эвакуации

Турция может остаться в Афганистане. Государство хочет управлять технической работой аэропорта в Кабуле после эвакуации своих войск.

Также помогать могут и в дальнейшем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

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Турция может продолжить контролировать аэропорт

По его словам, контролировать аэропорт Турция может и в дальнейшем, если будет достигнута соответствующая договоренность.

"После ухода наших войск мы могли бы продолжить это оперативное задание в аэропорту. Если согласуем и достигнем договоренности в этом направлении, то продолжим оказывать эту услугу там", – сказал Калин.

Талибы не имеют потенциала для гарантии безопасности аэропорта

Для нового "правительства" страны, как считает пресс-секретарь президента, предложение государства будет весьма полезным. Ведь талибам необходимо признание на международном уровне.

Чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование,

– отметил Калин.

Он отметил, что в "Талибана" нет возможности обеспечить безопасность аэропорта, ведь в так называемой "новой власти" отсутствует необходимый потенциал.

Ситуация в аэропорту Кабула: коротко

Ситуация в аэропорту Кабула остается напряженной.

Тысячи людей, которые ранее сотрудничали с иностранцами, пытаются покинуть Афганистан вместе с семьями после того, как Талибан взял полный контроль над страной.

Они опасаются репрессий со стороны талибов из-за своих связей с иностранцами.

Канада отказалась эвакуировать своих граждан

Как пишет издание The Washington Post, Канада больше не будет эвакуировать граждан из Афганистана. Исполняющий обязанности начальника штаба обороны страны генерал Уэйн Эйр заявил, что последний самолет с людьми уже вылетел.

Он заявил, что страны-союзники должны уехать, прежде чем американцы смогут завершить свою миссию. А также – отметил тяжелую ситуацию в аэропорту Кабула.

Мы оставались в Афганистане как можно дольше. Мы были одними из последних, кто прекратил операции по эвакуации,

– подчеркнул Эйр.

Он добавил, что страна действительно хотела продолжить эвакуацию из Афганистана всех, кто в этом нуждается. Но из-за ухудшения ситуации пока это невозможно.

Что известно об эвакуации из Афганистана

Эвакуация из Афганистана продолжается. Украина входит в список стран, которые активно вывозят своих граждан из захваченной страны.

Сейчас в Афганистане остаются еще около 90 украинцев и членов их семей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Канадские военные рейсы эвакуировали примерно 3 700 человек.