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      Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из минометов, которые должны были отвести

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      Украинская сторона СЦКК: Боевики стреляли из минометов, которые должны были отвести / Getty Images

      Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции, нарушая режим прекращения огня и используя запрещенное минскими договоренностями оружие.

      Оккупанты осуществляли обстрелы из минометов, которые должны были отвести. Об этом сообщает прессцентр ООС со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК.

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      В течение суток 21 декабря боевики в целом 6 раз обстреляли позиции украинских военных.

      21 декабря враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское минометами калибра 120 миллиметров (12 мин), которые, согласно минским договоренностям должны быть отведены на расстояние более 15 километров от линии разграничения,
      – сообщают там.

      Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает боевиков прекратить провокации.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Минские договоренности Война на Донбассе
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