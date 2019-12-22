Ситуація на Донбасі: бойовики стріляли з мінометів, які мали відвести

Проросійські бойовики на Донбасі вкотре обстріляли українські позиції, порушуючи режим припинення вогню та використовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю.

Окупанти здійснювали обстріли із мінометів, які мали відвести. Про це повідомляє пресцентр ООС із посиланням на заяву української сторони СЦКК.

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Впродовж доби 21 грудня бойовики загалом 6 разів обстріляли позиції українських військових.

21 грудня, ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське мінометами калібру 120 міліметрів (12 мін), які відповідно до мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 кілометрів від лінії розмежування,

– повідомляють там.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає бойовиків припинити провокації.

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу