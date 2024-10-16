Россияне пошли ва-банк, – комбат "Свободы" сказал, что изменилось у врага

Если раньше на Северском направлении воевали в основном российские штурмовики, имея соответствующую подготовку, то сейчас там в плен украинских сил обороны попадают связисты, водители и даже работники штабов. Российское командование собирает силы отовсюду и отправляет атаковать украинские позиции.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик, отметив, что сейчас существенно облегчился процесс взятия российских военных в плен.

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Враг идет в бой из последних сил

Противник сейчас бросает в бой своих воинов на последнем издыхании, обессиленных, чтобы только пытаться держать ВСУ в тонусе, чтобы сохранялась угроза российского наступления. По словам Кузика, на поле боя видят не просто неподготовленных, а всех подряд, кого российскому командованию удалось поймать.

Они сейчас собирают весь шлак, бросают его на наши позиции. Я делаю выводы, что россияне пошли ва-банк. Есть еще какой-то определенный период, возможно, он связан с датой президентских выборов в США, или переговоров, или поступлением к ним иностранного пополнения, или внутренних резервов,

– предположил Кузик.

Взять российских военных в плен стало легче

Командир батальона "Свобода" поделился, что за последние 2 недели наблюдает положительную динамику, о которой ему рассказывают и его собратья с других участков фронта. Самый низкий слой российских военных начинает бояться штурмовать. Увеличилось количество желающих сдаться в плен.

"Был случай, когда мы зажали вражескую позицию, предлагали россиянам сдаться и слышали в ответ, что они не сдаются, они держали гранату над головой, возможно, их тогда запугивало их командование. Потом стало с этим легче, надо было нанести удар, ранить, тогда противник сдавался в плен. Сейчас, если российские военные чувствуют реальную опасность, то бросают автомат и выходят с поднятыми руками", – рассказал Кузик.

Противник создает деревянные макеты средств наблюдения

Военнослужащий отметил, что продолжается планомерная геройская работа украинской пехоты на фоне невероятных угроз, обстрелов артиллерии, КАБами, постоянных штурмов врага. Он также отметил, что регулярно выезжает на фронт вражеский "Солнцепёк".

Украинские защитники продолжают уничтожать системы наблюдения противника – "Муром". Россияне делают выводы и создают фальшивые копии этих систем.

Мы увидели деревянный макет системы и хотим на примере похожей ситуации во времена Второй мировой войны сбросить туда им деревянную гранату. Когда немцы решили построить фальшивый аэродром, чтобы отвлечь эскадрилью Великобритании и заманить зенитчиков в противовоздушную ловушку, то британская разведка об этом узнала, отправила свой самолет, который сбросил на аэродром деревянную бомбу, потому что там стояли деревянные макеты самолетов,

– озвучил Кузик.

В общем, по словам командира батальона "Свобода", ситуация на Северском направлении сложная, но контролируемая. В Генштабе отчитались, что за минувшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 5 ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 65 авиаударов, в частности сбросил 130 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 169 – из реактивных систем залпового огня.