"ВСУ немного подсыпали оркам": главное о ситуации на Черниговщине, где идут оборонные бои
Источник:Суспільне Чернігів
На Сиверщине по состоянию на утро 1 марта продолжаются оборонительные бои. Неспокойно было также возле Нежина. Но городской глава Александр Кодола уже сообщил, что там "ВСУ немного подсыпали оркам".
В Генштабе ВСУ сообщили, что в пригородах Чернигова зафиксировали появление вражеских ДРГ. Они пытались попасть в город. Однако защитники Украины уничтожили врага.
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На Черниговщине, а также вблизи Бердянска, наши самолеты СУ-24м нанесли по меньшей мере 4 бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами,
– говорится в сообщении.
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