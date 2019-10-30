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      Сивохо пообещал "неизбежный мир", несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства"

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      Сивохо и Зеленский
      Сивохо и Зеленский / Фото: фейсбук "Слуга народа"

      Сергей Сивохо – с 21 октября советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса – анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства. Мол, цель такого шага – "поиск диалога на пути к миру".

      29 октября началось разведение сил в Золотом. Об этом напомнил Сергей Сивохо во время выступления 30 октября на Форуме единства в Мариуполе. По его словам, разведение – "это маленький шаг, но в правильном направлении". Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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      Заметим, что при этом Сивохо категорически подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".

      "Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", – подытожил политик. И добавил, что целью ее создания является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

      "Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине – быть", – убежден Сивохо.

      Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно – в материале 24 канала.

      Вместе с тем Сергей Сивохо говорил и о тех, кто критикует Президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность".

      Политик подчеркнул, что Зеленский – "президент мира и диалога", однако "лучше не испытывать степень терпения президента".

      Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Сложней всего – настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны,
      – заметил Сивохо.

      По его мнению, для полноценного возвращения Донбасса в состав Украины необходимо научиться "понимать, прощать и просить прощения"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Владимир Зеленский Новости Мариуполя Сергей Сивохо
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