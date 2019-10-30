Сивохо пообещал "неизбежный мир", несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства"

Сергей Сивохо – с 21 октября советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса – анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства. Мол, цель такого шага – "поиск диалога на пути к миру".

29 октября началось разведение сил в Золотом. Об этом напомнил Сергей Сивохо во время выступления 30 октября на Форуме единства в Мариуполе. По его словам, разведение – "это маленький шаг, но в правильном направлении". Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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Заметим, что при этом Сивохо категорически подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".

"Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", – подытожил политик. И добавил, что целью ее создания является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

"Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине – быть", – убежден Сивохо.

Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно – в материале 24 канала.

Вместе с тем Сергей Сивохо говорил и о тех, кто критикует Президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность".

Политик подчеркнул, что Зеленский – "президент мира и диалога", однако "лучше не испытывать степень терпения президента".

Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Сложней всего – настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны,

– заметил Сивохо.

По его мнению, для полноценного возвращения Донбасса в состав Украины необходимо научиться "понимать, прощать и просить прощения"

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