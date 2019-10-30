Сивохо пообіцяв "неминучий мир" попри "стару обридлу політику войовничої меншості"

Сергій Сивохо – з 21 жовтня радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу – анонсував створення Національної платформи примирення та єдності. Мовляв, мета такого кроку – "пошук діалогу на шляху до миру".

29 жовтня почалося розведення сил в Золотому. Про це нагадав Сергій Сивохо під час виступу 30 жовтня на Форумі єдності в Маріуполі. За його словами, розведення – "це маленький крок, але в правильному напрямку". Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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Зауважимо, що при цьому Сивохо категорично наголосив, що "більшість українців хочуть саме цього, але войовнича меншість продовжує диктувати стару обридлу політику".

"Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності", – підсумував політик. І додав, що метою її створення є "об'єднання всіх розсудливих сил України для пошуку діалогу на шляху до миру".

"Мир неминучий. А значить, сильній та незалежній Україні – бути", – переконаний Сивохо.

Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.

Поруч з цим Сергій Сивохо говорив і про тих, хто критикує Президента України Володимира Зеленського за "недостатню жорсткість і категоричність".

Політик наголосив, що Зеленський – "президент миру й діалогу", однак "краще не випробовувати ступінь терпіння президента".

Поставити всіх на місце "сильною рукою" – це найпростіший шлях. Найскладніше – налаштувати серця й голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни,

– зауважив Сивохо.

На його думку, для повноцінного повернення Донбасу до складу України необхідно навчитися "розуміти, прощати й просити пробачення"

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