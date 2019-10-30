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      Сивохо пообіцяв "неминучий мир" попри "стару обридлу політику войовничої меншості"

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      Сивохо та Зеленський
      Сивохо та Зеленський / Фото фейсбук "Слуга народу"

      Сергій Сивохо – з 21 жовтня радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу – анонсував створення Національної платформи примирення та єдності. Мовляв, мета такого кроку – "пошук діалогу на шляху до миру".

      29 жовтня почалося розведення сил в Золотому. Про це нагадав Сергій Сивохо під час виступу 30 жовтня на Форумі єдності в Маріуполі. За його словами, розведення – "це маленький крок, але в правильному напрямку". Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Сивохо відповів, чи поєднуватиме творчість з роботою в РНБО

      Зауважимо, що при цьому Сивохо категорично наголосив, що "більшість українців хочуть саме цього, але войовнича меншість продовжує диктувати стару обридлу політику".

      "Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності", – підсумував політик. І додав, що метою її створення є "об'єднання всіх розсудливих сил України для пошуку діалогу на шляху до миру".

      "Мир неминучий. А значить, сильній та незалежній Україні – бути", – переконаний Сивохо.

      Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.

      Поруч з цим Сергій Сивохо говорив і про тих, хто критикує Президента України Володимира Зеленського за "недостатню жорсткість і категоричність".

      Політик наголосив, що Зеленський – "президент миру й діалогу", однак "краще не випробовувати ступінь терпіння президента".

      Поставити всіх на місце "сильною рукою" – це найпростіший шлях. Найскладніше – налаштувати серця й голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни,
      – зауважив Сивохо.

      На його думку, для повноцінного повернення Донбасу до складу України необхідно навчитися "розуміти, прощати й просити пробачення"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Володимир Зеленський Сергій Сивохо Новини Маріуполя
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