Отдал свою жизнь за украинцев: на фронте погиб 22-летний доброволец из Британии

За независимость Украины борются как граждане нашей страны, так и иностранные добровольцы. Среди них был Сэмюэль Ньюи, возвращающийся домой на щите.

Известно, что Министерство иностранных дел Великобритании 31 августа подтвердило его гибель. 22-летний Сэмюэль Ньюи воевал на стороне Украины, а враг унес у него жизни в боях на Востоке.

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О смерти сообщил брат

Обратим внимание, что первым о смерти Сэмюэля Ньи сообщил его старший брат Дэниел. В своих социальных сетях он написал, что 22-летний парень отправился в Украину, "чтобы дать отпор российскому империализму".

Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал мужественно, нравственно и с честью. Ты не только мой младший брат, но и исключительный человек, хороший солдат и один из самых храбрых людей, которых я когда-либо имел честь знать,

– подчеркнул Дэниел.

Как пишет The Telegraph, Сэмюэль Ньюи предыдущего военного опыта не имел. Он служил в подразделении "Темные ангелы", сформированном бывшим военнослужащим из Британии. Речь идет о бойце парашютно-десантного полка Дэниеле Берке.

Это подразделение участвовало в ожесточенных боях на передовой с первого дня полномасштабного вторжения. Они защищали Украину от Запорожья до Востока.

К слову, Сэмюэль Ньюи и его отец в 2020 году предстали перед судом. Их обвиняли в терроризме за якобы незаконную помощь старшему брату Дэниелу. Последний тогда был британским добровольцем, воевавшим против Исламского государства в Сирии. Обвинения с них сняли в том же году.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным и близким защитника, а также низко кланяется за его подвиг!

Заметим, что накануне прощались с нашим защитником с Косовщины Валентином Слюсарчуком с позывным "Шелби". Во время его похорон собратья выполняли завещание военного.

Они выполнили любимую песню военного – "Песню о Довбуше". Трогательный ролик в сеть выложила его двоюродная сестра Светозара Слюсарчук-Крулько. Военные исполняли композицию под гитарный аккомпанемент.

Погиб он 18 августа после минометного обстрела. Произошло это во время ведения боевых действий в районе Вербового на Запорожье. "Шелби" было всего 20 лет.