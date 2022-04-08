Сюда могли прибыть 50 убитых в Краматорске, – Кулеба посетил центр с беженцами в Польше
8 апреля 2022 , 20:03Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба 8 апреля посетил центр для украинских беженцев в Польше. Вместе с министром иностранных дел были его коллеги из Швеции, Польши и Северной Македонии.
Дипломат с горечью отметил, что среди этих беженцев могли быть 50 убитых украинцев в Краматорске. Однако русские не позволили им эвакуироваться, а жестоко убили.
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Обидно знать, что сюда могли прибыть и 50 эвакуированных, убитых российским ударом по Краматорску,
– подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что большинство украинцев в польском центре для беженцев, приехавших за последние несколько дней, являются жителями Донбасса.
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