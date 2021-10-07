"Сюрприз от осени накануне выходных": украинцев предупредили о сильном ветре

В Украине на пятницу, 8 октября, прогнозируют порывы ветра. Их скорость может достичь 15 – 20 метров в секунду.

В юго-восточной части Украины объявили I уровень опасности – желтый. Украинцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не пренебрегать своей безопасностью.

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В Карпатах температура опустилась до "минусов"

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что в Карпатах в четверг, 7 октября, ударили морозы. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Кроме того, в ГСЧС объявили о желтом уровне опасности из-за ночных заморозков. Они накроют фактически всю территорию Украины. Исключением станут только Закарпатье и Юг.

Угроза пожаров – также есть

Кроме того, спасатели предупредили, что в течение 7 – 9 октября во многих регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В частности, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

В четверг, 7 октября, спасатели также сообщили о штормовом ветре . В частности, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, на Херсонщине.

Сообщение ГСЧС Украины:

Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

8 октября в юго-восточной части порывы ветра 15 – 20 м/с (I уровень опасности, желтый).