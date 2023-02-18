Сьюзен Зонтаг и его влияние на развитие теории фотографии

В ретроспективе базовое значение слова "фотография" – это светопись. История возникновения фотографии достигает XIX века, но все же возникновение фотографии удалось благодаря химическим исследованиям, которые происходили ранее. Концепция светописи является важной отправной точкой для понимания фотографии.

Одним из изобретателей фотографии по праву считают Нисефора Ньепса. Благодаря сложным экспериментам с химическими веществами ему удалось в 1822 создать первое фотографическое изображение. Поскольку эта фотография не сохранилась, первой в истории фотографией считают его работу "Вид из окна", датированная 1826 годом.

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Именно опыты Ньепса дали основу для дальнейшего развития фотографии, и уже потом, в 1839 году, Луи Жак Дагерр создал дагеротипию, а практически в то же время Уильям Генри Фокс Телбот изобрел способ получения негативного изображение на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором.

Сначала не было профессиональных фотографов, не было и фотографов-любителей, фотография не имела четкого социального применения, а только шла нога в ногу вместе с индустриальным и технологическим развитием, однако интерес к явлению фотографии рос. Со своей стороны, фотография приобретала новые очертания, более распространенное применение. В результате этого остро встал вопрос теории фотографии, исследования этого феномена и дальнейшего развития фотографической мысли.

Когда речь идет о теории фотографии, на ум приходят немало имен, однако, на их фоне ярко выделяется именно Сьюзен Зонтаг. Ее вклад в формирование теории фотографии трудно переоценить. Современные искусствоведы относят труд Сьюзен Зонтаг "О фотографии" к одной из ведущих для понимания феномена фотографии, сопоставляя ее с работами Ролана Барта и Вальтера Беньямина.

Сьюзен Зонтаг известна благодаря своим литературным произведениям, она была писательницей и критиком, философом, сценаристкой и режиссером. Именно благодаря разнообразному опыту и таланту в 1977 году ей удалось написать одну из ведущих работ о теории фотографии, даже больше, эта работа актуальна до сих пор.

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В работе "О фотографии" Сьюзен Зонтаг рассуждает об эстетической и моральной проблематике, которая стала особенно актуальна в связи с чрезмерным распространением фотографических изображений. Эта книга важна в первую очередь тем, что в ней Зонтаг формирует и обосновывает утверждения, которые интуитивно понимает каждый фотограф, однако, не может их сформировать.

"Фотография стала одним из главных посредников в восприятии действительности", – утверждает она. Трудно не согласиться с автором сегодня, когда мы встречаем большое количество фотографических изображений в соцсетях, вебсайтах или газетах, мы все меньше задумываемся о том, что на них изображено. Мы только принимаем этот фотографический факт.

Вместе с тем, насколько быстро фотографирование приобретало популярность, Зонтаг критиковала всеобъемлющую распространенность фотографических изображений: "Желание подтвердить реальность и расширить свой опыт с помощью фотографии – это эстетическое потребительство, которым сегодня заражены все", – утверждает она.

В то же время важно то, как автор излагает свое видение влияния фотографии не только на события в мире, но и на такие вещи, как бюрократические документы и тому подобное.

В ее работе можно встретить как критику фотографии, так и похвалу. Именно благодаря этому подходу труд Сьюзен Зонтаг важен для теории фотографии, поскольку она не только однобоко критикует медиум фотографии, но и показывает положительные моменты этого явления. Автор исследует эстетически-нравственную проблематику работ таких известных фотографов как Дианы Арбус или Уокера Эванса. А также размышляет над особенностями и содержанием работ фотографов, снимавшихся в Соединенных Штатах в XX веке.

Понимание фотографий отличается от просмотра. Чтобы понять фотографию, нужно время и желание отказаться от быстротечных суждений, применяемых к фотографическим изображениям в потоке живой жизни. Необходимы размышления, исследования и переосмысления начальных впечатлений. Это занимает гораздо больше времени, чем кратковременный обзор.

"Сегодня все существует ради того, чтобы закончиться фотографией", – утверждает Зонтаг. Фотографирование стало своеобразным ритуалом: люди воспринимают действительность сквозь фотографическую призму опубликования изображения в соцсетях, а не по-настоящему ценят красоту моментов из-за того, что они чувствуют.

Подытоживая, феноменальная работа Сьюзен Зонтаг "О фотографии" важна для исследования явления фотографии. Несмотря на то, что Сьюзен Зонтаг не была фотографией, ей удалось очень точно и исчерпывающе сформировать основы фотографической мысли, которые стали надежной основой для дальнейшего развития теории фотографии.