Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заболела раком
- У главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз диагностировали рак молочной железы на ранней стадии.
- Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Уайлз, отметив, что она продолжит работать на должности во время лечения.
У главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз диагностировали рак молочной железы. Болезнь обнаружили на ранней стадии, и прогноз лечения положительный.
Об этом Сьюзи Уайлз сообщила на странице в соцсети X.
В каком состоянии Сьюзи Уайлз сейчас?
Руководитель аппарата Белого дома сообщила 16 марта, что на прошлой неделе от врачей узнала о своем диагнозе – рак молочной железы.
Я благодарна за замечательную команду врачей, которые обнаружили рак на ранней стадии и руководят моим лечением. Меня подбадривает очень хороший прогноз,
– отметила Уайлз.
Глава администрации добавила, что почти каждая восьмая женщина в США сталкивается с этим диагнозом.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку чиновницы. Он заверил, что Уайлз продолжит работать на должности, хоть и начала лечение. Также Трамп добавил, что как лидера страны это "его очень радует".
У Bloomberg напомнили, что Сьюзи Уайлз 68 лет и она первая в истории женщина-руководитель аппарата. Также журналисты отметили, что заболела она в решающее для Белого дома время, когда Трамп и республиканцы готовятся к промежуточным выборам.
Странные пятна увидели на шее у Трампа
В начале марта у американского президента на шее заметили красное пятно.
Врач Белого дома Шон Барбабелла заверил, что прописал Трампу крем, а покраснение пройдет через несколько недель. В то же время не указано, для чего именно нужно средство.
До этого на руках лидера США замечали синяки. В медицинском отчете за июль 2025 года говорилось, что у Трампа есть хроническая венозная недостаточность.