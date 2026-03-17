Об этом Сьюзи Уайлз сообщила на странице в соцсети X.

В каком состоянии Сьюзи Уайлз сейчас?

Руководитель аппарата Белого дома сообщила 16 марта, что на прошлой неделе от врачей узнала о своем диагнозе – рак молочной железы.

Я благодарна за замечательную команду врачей, которые обнаружили рак на ранней стадии и руководят моим лечением. Меня подбадривает очень хороший прогноз,

– отметила Уайлз.

Глава администрации добавила, что почти каждая восьмая женщина в США сталкивается с этим диагнозом.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку чиновницы. Он заверил, что Уайлз продолжит работать на должности, хоть и начала лечение. Также Трамп добавил, что как лидера страны это "его очень радует".

У Bloomberg напомнили, что Сьюзи Уайлз 68 лет и она первая в истории женщина-руководитель аппарата. Также журналисты отметили, что заболела она в решающее для Белого дома время, когда Трамп и республиканцы готовятся к промежуточным выборам.

