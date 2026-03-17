Про це Сьюзі Вайлз повідомила на сторінці у соцмережі X.

У якому стані Сьюзі Вайлз зараз?

Керівниця апарату Білого дому повідомила 16 березня, що минулого тижня від лікарів дізналась про свій діагноз – рак молочної залози.

Я вдячна за чудову команду лікарів, які виявили рак на ранній стадії та керують моїм лікуванням. Мене підбадьорює дуже хороший прогноз,

– зазначила Вайлз.

Глава адміністрації додала, що майже кожна восьма жінка у США стикається з цим діагнозом.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку посадовиці. Він запевнив, що Вайлз продовжить працювати на посаді, хоч і почала лікування. Також Трамп додав, що як лідера країни це "його дуже тішить".

У Bloomberg нагадали, що Сьюзі Вайлз 68 років і вона перша в історії жінка-керівниця апарату. Також журналісти зазначили, що захворіла вона у вирішальний для Білого дому час, коли Трамп і республіканці готуються до проміжних виборів.

