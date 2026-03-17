Про це Сьюзі Вайлз повідомила на сторінці у соцмережі X.
У якому стані Сьюзі Вайлз зараз?
Керівниця апарату Білого дому повідомила 16 березня, що минулого тижня від лікарів дізналась про свій діагноз – рак молочної залози.
Я вдячна за чудову команду лікарів, які виявили рак на ранній стадії та керують моїм лікуванням. Мене підбадьорює дуже хороший прогноз,
– зазначила Вайлз.
Глава адміністрації додала, що майже кожна восьма жінка у США стикається з цим діагнозом.
Президент США Дональд Трамп висловив підтримку посадовиці. Він запевнив, що Вайлз продовжить працювати на посаді, хоч і почала лікування. Також Трамп додав, що як лідера країни це "його дуже тішить".
У Bloomberg нагадали, що Сьюзі Вайлз 68 років і вона перша в історії жінка-керівниця апарату. Також журналісти зазначили, що захворіла вона у вирішальний для Білого дому час, коли Трамп і республіканці готуються до проміжних виборів.
На початку березня в американського президента на шиї помітили червону пляму.
Лікар Білого дому Шон Барбабелла запевнив, що прописав Трампу крем, а почервоніння пройде за кілька тижнів. Водночас не зазначено, для чого саме потрібен засіб.
До цього на руках лідера США помічали синці. У медичному звіті за липень 2025 року йшлось, що у Трампа є хронічна венозна недостатність.