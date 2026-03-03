Лікар Білого дому Шон Барбабелла прописав Трампу "дуже поширений крем", а почервоніння має пройти за кілька тижнів. Про це повідомили в Forbes.

Що відомо про пляму на шиї Трампа?

Зміни у зовнішності президента помітили під час вручення Медалі Пошани 2 березня 2026 року в Білому домі. На шиї лідера США виднілася червона пляма.

Лікар Шон Барбабелла повідомив, що прописав крем для президента, проте Білий дім не зазначив, для чого саме Трампу такий засіб.

Також у січні 2026 року на лівій руці лідера США з'явився дивний синець. Білий дім тоді заявляв, що це відбувається внаслідок частого рукостискання, не коментуючи того факту, що президент правша.

Нагадаємо, що під час публічних виступів на правій руці Трампа нерідко помічали синці, які він намагається замаскувати. У липні 2025 року в медичному звіті підтвердили, що у Трампа хронічна венозна недостатність.

Чи є у Дональда Трампа проблеми зі здоров'ям?