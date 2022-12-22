Пропагандистка Скабеева предлагает "брать Киев", пока там нет Зеленского

Российская пропагандистка Ольга Скабеева снова устроила театр абсурда. Говорит, что пока президент Владимир Зеленский за границей, нужно "брать Киев".

С российского телевидения традиционно раздаются нелепые предложения. Расплачиваться за эти заявления, конечно, придется рядовым солдатам. 24 канал.

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Да, скоро будет 10 месяцев, как россияне берут "Киев за 3 дня". Однако Скабеева решила испытать "нрав" еще раз. Мол, пока Зеленский в США, можно снова идти на столицу Украины. Хотя очевидно, что дальше своей студии она никуда не дойдет.

Новое заявление Скабеевой: видео

Визит Зеленского в США: что известно

Украинский президент 21 декабря приехал в США с визитом. Это его первая поездка за границу с начала полномасштабного вторжения. Он встретился с американским коллегой Джо Байденом, а затем выступил перед Конгрессом США. В своей речи Зеленский вспомнил Бахмут и передал конгрессменам флаг оттуда.

В ходе визита Штаты одобрили новую военную помощь Украине на 1,8 миллиарда долларов. Туда войдут системы ПВО "Патриот".

Байден после встречи с Зеленским отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину, потому что они видят, что Киев выступает за справедливый мир. Россия же мира не ищет.