Российская пропагандистка Ольга Скабеева снова заговорила о "батальонах геев" на Донбассе. Ранее она рассказывала в своей программе фейк, что президент Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена направил на фронт колонны гомосексуалистов.

Скабеева дала интервью журналисту ютуб-канала пророссийскому блогеру Анатолию Шарию. У нее спросили о "батальонах геев" и влиянии этого на Россию.

К теме Гей-парады врываются на Донбасс, – пропагандистка Скабеева распространила новый фейк

Очередной бред Скабеевой

Пропагандистка начала утверждать, что людей на Донбассе приходят "оккупировать" геи. При этом украинцев на оккупированных территориях Скабеева назвала "русскими людьми".

Страшное дело. В ВСУ есть целые подразделения гомосексуалистов. Это безумие. Людей выбирают не по принципу и их боеготовности, а по их ориентации. Всякие непристойности в голову приходят, но это их дело, пусть они там в казармах занимаются чем угодно,

– сказала Скабеева.

Кроме того, она убеждала, мол, батальоны формируют по указанию украинской власти. Скабеева думает, что российская власть выбрала выжидательную позицию, несмотря на то, что наемники Москвы ежедневно обстреливают наших военных.

"Донбасс, шахтеры, война ... а тут украинская власть реально озабочена тем, чтобы набрать в армию геев. Если это самое главное, то в добрый путь", – добавила пропагандистка.

Что этому предшествовало