В Скадовске в центре города люди вплотную приблизились к оккупантам с криками "уходить"
Украинцы не устают давать отпор оккупантам. Так, в Скадовске горожане криками изгоняли вооруженных до зубов вражеских военных.
На видео можно увидеть десяток жителей Скадовска, не побоявшихся защищать свой город. Они кричали оккупантам, что их здесь никто не ждал, и что им пора прочь, передает 24 канал.
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Горожане обещают не уйти, пока оккупанты не покинут Скадовск
Мы никуда не уйдем, пока вы не покинете наш город. Мы – мирный город. Мы ни на кого не нападали. Чего приперлись сюда? Идите уж!,
– кричит одна из бабушек.
Также можно услышать, как один из мужчин бросил реплику: "Да у них в голове н***я нет".
И все это мирные жители Скадовска кричали вооруженным до зубов вражеским солдатам. Их можно заметить около 20 человек. Сами орки, к слову, обступили мэрию города.
Смотрите, как храбрые жители Скадовска прогоняют оккупантов:
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