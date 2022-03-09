В Скадовске в центре города люди вплотную приблизились к оккупантам с криками "уходить"

Украинцы не устают давать отпор оккупантам. Так, в Скадовске горожане криками изгоняли вооруженных до зубов вражеских военных.

На видео можно увидеть десяток жителей Скадовска, не побоявшихся защищать свой город. Они кричали оккупантам, что их здесь никто не ждал, и что им пора прочь, передает 24 канал.

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Горожане обещают не уйти, пока оккупанты не покинут Скадовск

Мы никуда не уйдем, пока вы не покинете наш город. Мы – мирный город. Мы ни на кого не нападали. Чего приперлись сюда? Идите уж!,

– кричит одна из бабушек.

Также можно услышать, как один из мужчин бросил реплику: "Да у них в голове н***я нет".

И все это мирные жители Скадовска кричали вооруженным до зубов вражеским солдатам. Их можно заметить около 20 человек. Сами орки, к слову, обступили мэрию города.

Смотрите, как храбрые жители Скадовска прогоняют оккупантов:

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