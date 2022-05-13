В Скадовске дети дерзко ответили оккупанту, что Бандера – их "батько": милое видео

Украинские дети хорошо знают, кто такие российские военные и чего от них ждать. Так, в оккупированном Скадовске захватчику они ответили, что их "батько" – Степан Бандера.

Куда бы ни пришли российские военные, они повсюду пытаются заниматься назиданием и переписыванием истории. Но они забыли, что в Украине с этим делом все очень сложно, ведь у нас граждане обладают критическим мышлением и знают историю своей Родины.

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Дети назвали Бандеру своим батьком

На видео, выложенном в сеть, можно увидеть, как один из российских военных решил устроить викторину. Он спросил детей, когда началась "великая отечественная война", а также не забыл поинтересоваться отношением к Степану Бандере. Дети не растерялись и показали, кто в доме хозяин. Вот прямой язык:

– Великая отечественная война когда началась? – спрашивает оккупант.

– В 1939 году! – отвечает парень.

– Вот, видишь (беспомощно вздыхает захватчик – 24 канал). Великая отечественная… Вот скажи, кто такой Степан Бандера для тебя?

– Батько наш (толпа начинает громко смеяться – 24 канал).

После этого ответа оккупант пытался что-то рассказывать о Хатыни и причастности к ее сожжению Бандеры. Но слушали его ложь детишкам неохотно.

Дети в Скадовске назвали Бандеру батьком: смотрите видео

Украинцы изменили свое отношение к Степану Бандере

Российская пропаганда в течение не одного десятка лет запугивала всех Степаном Бандерой. Не удивительно, что среди украинцев было много тех, кто действительно боялся его. Да, до войны поддерживали эту фигуру только 22%, а уже после полномасштабного вторжения России эта цифра выросла. Сейчас к Степану Бандере положительно относятся 74% респондентов!

Экс-мэр Херсона достойно ответил пропагандисту о Шухевиче

Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко российские захватчики выкрали в апреле. Впоследствии они решили сделать его героем пропагандистского сюжета. В частности, их интересовало, как он относится к фигуре Романа Шухевича .

Российская подставка под микрофон хотела убедиться, сможет ли Владимир Николаенко снова назвать Романа Шухевича героем.

– Шухевич на чьей стороне воевал? – говорит подставка под микрофон.

– На стороне Украины. За Украину, – подчеркнул Николаенко.

– Он воевал на стороне нацистской Германии, – не оставляет нелепых попыток оккупант.

– Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину, – в очередной раз подчеркивает бывший мэр Херсона.

Отметим, что Николаенко схватили не просто так. У него четкая проукраинская позиция, поэтому российские захватчики решили его похитить.

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