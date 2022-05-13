В Скадовске дети дерзко ответили оккупанту, что Бандера – их "батько": милое видео
Источник:твиттер "Мост Херсон"
Украинские дети хорошо знают, кто такие российские военные и чего от них ждать. Так, в оккупированном Скадовске захватчику они ответили, что их "батько" – Степан Бандера.
Куда бы ни пришли российские военные, они повсюду пытаются заниматься назиданием и переписыванием истории. Но они забыли, что в Украине с этим делом все очень сложно, ведь у нас граждане обладают критическим мышлением и знают историю своей Родины.
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Дети назвали Бандеру своим батьком
На видео, выложенном в сеть, можно увидеть, как один из российских военных решил устроить викторину. Он спросил детей, когда началась "великая отечественная война", а также не забыл поинтересоваться отношением к Степану Бандере. Дети не растерялись и показали, кто в доме хозяин. Вот прямой язык:
- – Великая отечественная война когда началась? – спрашивает оккупант.
- – В 1939 году! – отвечает парень.
- – Вот, видишь (беспомощно вздыхает захватчик – 24 канал). Великая отечественная… Вот скажи, кто такой Степан Бандера для тебя?
- – Батько наш (толпа начинает громко смеяться – 24 канал).
После этого ответа оккупант пытался что-то рассказывать о Хатыни и причастности к ее сожжению Бандеры. Но слушали его ложь детишкам неохотно.
Дети в Скадовске назвали Бандеру батьком: смотрите видео
Украинцы изменили свое отношение к Степану Бандере
Российская пропаганда в течение не одного десятка лет запугивала всех Степаном Бандерой. Не удивительно, что среди украинцев было много тех, кто действительно боялся его. Да, до войны поддерживали эту фигуру только 22%, а уже после полномасштабного вторжения России эта цифра выросла. Сейчас к Степану Бандере положительно относятся 74% респондентов!
Экс-мэр Херсона достойно ответил пропагандисту о Шухевиче
Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко российские захватчики выкрали в апреле. Впоследствии они решили сделать его героем пропагандистского сюжета. В частности, их интересовало, как он относится к фигуре Романа Шухевича .
Российская подставка под микрофон хотела убедиться, сможет ли Владимир Николаенко снова назвать Романа Шухевича героем.
- – Шухевич на чьей стороне воевал? – говорит подставка под микрофон.
- – На стороне Украины. За Украину, – подчеркнул Николаенко.
- – Он воевал на стороне нацистской Германии, – не оставляет нелепых попыток оккупант.
- – Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину, – в очередной раз подчеркивает бывший мэр Херсона.
Отметим, что Николаенко схватили не просто так. У него четкая проукраинская позиция, поэтому российские захватчики решили его похитить.
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